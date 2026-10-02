La Diocesi di Rimini si affida a San Francesco e al Beato Alberto Marvelli

Una settimana particolarmente intensa quella che si appresta a vivere la diocesi di Rimini, tra la memoria dei suoi testimoni, la festa di San Francesco e il cammino della comunità diocesana nel segno dell’ottavo centenario della morte del Santo di Assisi. Sabato 3 ottobre alle ore 19.30, nella Cattedrale di Rimini, sarà celebrato il Transito di San Francesco, il momento di preghiera con cui la tradizione francescana ricorda il passaggio del Santo di Assisi dalla vita terrena alla vita eterna. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, sarà animata dai Francescani della Diocesi, nell’ambito delle iniziative promosse per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, avvenuta nel 1226. Lunedì 5 ottobre alle ore 19, nella chiesa di Sant’Agostino a Rimini, il vescovo Nicolò presiederà la Santa Messa in memoria del Beato Alberto Marvelli, a 80 anni dalla sua morte.Alla celebrazione sono invitati in modo particolare i giovani e gli adulti dell’Azione Cattolica di tutta la comunità diocesana, per ricordare la figura e la testimonianza di un laico riminese che ha vissuto con intensità la fede e l’impegno nella vita sociale e politica.

Marvelli nacque a Ferrara il 21 marzo 1918 e morì a Rimini il 5 ottobre 1946, a soli 28 anni, dopo aver dedicato la sua breve vita alla fede, all’Azione Cattolica, alla carità e all’impegno per la ricostruzione della città nel difficile dopoguerra, anche da assessore del Comune di Rimini. Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 5 settembre 2004 a Loreto, nella Piana di Montorso. La memoria e la testimonianza di Alberto continuano oggi anche attraverso il lavoro della Fondazione e del Centro di documentazione a lui dedicati, che custodiscono a Palazzo Marvelli, in via Cairoli 69 a Rimini, l’Archivio storico: una raccolta di scritti, documenti, fotografie, filmati, libri e materiali che permettono di conoscere e approfondire la sua vita, il suo pensiero e il suo impegno civile e cristiano. A questo lavoro di conservazione e diffusione si affianca il periodico “Amici di Alberto e Carla”, dedicato alla conoscenza della vita, del pensiero e della testimonianza del Beato Alberto Marvelli e della Venerabile Carla Ronci, con approfondimenti, scritti, testimonianze, notizie, pubblicazioni e materiali per continuare a far conoscere la loro esperienza. In occasione degli 80 anni della sua morte Icaro TV ha pubblicato, con la possibilità di visione gratuita, il documentario "Siamo fatti per il cielo" dedicati alla vita e alla spiritualità del beato riminese.

Le celebrazioni dedicate all’ottavo centenario della morte di San Francesco proseguiranno nei prossimi giorni in diverse realtà della Diocesi. Al convento di Mondaino, sabato 3 ottobre, Festa di San Francesco, alle 18 sarà celebrata la Messa. Alle 18.45 seguiranno alcune testimonianze sulla spiritualità francescana, a cura di Daniela Berlini.

Al Santuario della Madonna di Saiano, domenica 4 ottobre, Festa di San Francesco, è in programma l’ingresso di fra Luigi, che inizierà la sua permanenza al Santuario. Alle 11 il vescovo Nicolò presiederà la Messa. Al termine un aperitivo per festeggiare insieme l’inizio della nuova presenza. Sempre domenica 4 ottobre alle 16.15, nella chiesa del convento di Santa Croce a Villa Verucchio, sarà eseguito musicalmente il Cantico delle Creature, con musiche di Luigi Pizzaleo e testi di San Francesco e di Papa Francesco. L’ingresso è libero. Alla celebrazione dell’ottavo centenario si uniscono anche le Sorelle Clarisse di Rimini, con un programma di preghiera. Domenica 4 ottobre, alle 18, i Secondi Vespri e alle 18.30 la celebrazione eucaristica. Le celebrazioni del Triduo e della Solennità saranno presiedute dal vescovo emerito di Rimini, mons. Francesco Lambiasi.

Sabato 10 ottobre alle ore 21, nella chiesa del Sacro Cuore di Bellaria, si terrà inoltre il musical San Francesco: Uomo di Pace!, a ingresso libero. Lo spettacolo, organizzato dall’Unità Pastorale Bellaria – San Mauro Mare, sarà presentato dal Circolo Giovanile don Bosco di Santarcangelo e liberamente ispirato al musical Forza venite gente.



Nel fine settimana sono previsti anche due ingressi di nuovi parroci nelle comunità della Diocesi.



Sabato 3 ottobre alle ore 17, nella chiesa di Igea Marina, farà il suo ingresso il nuovo parroco don Massimiliano Cucchi.



Domenica 4 ottobre alle ore 19, nella chiesa di Torre Pedrera, sarà invece accolto il nuovo parroco don Marco Foschi.





