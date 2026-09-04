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Non cambia data fine lavori

Lungomare del Sole, il cantiere riparte in ottobre per tutelare le attività

In foto: un tratto riqualificato del lungomare del sole
un tratto riqualificato del lungomare del sole
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Redazione
   
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Ripartiranno lunedì cinque ottobre i lavori di rigenerazione urbana sul Lungomare del Sole a Riccione. La ripresa del cantiere lungo viale Torino consentirà di completare entro la prossima primavera la riqualificazione della “porta a mare sud” della città fino al confine con Misano Adriatico. La scelta della data di riavvio - spiega l'amministrazione, nasce in accordo con la ditta che esegue i lavori per conciliare la realizzazione dell’opera con le esigenze delle attività economiche della zona. L’intervento, che trasformerà la sede stradale in una infrastruttura verde di 7,40 metri di larghezza, proseguirà verso via San Gallo per poi ultimare l’intero tracciato di 1,7 chilometri.

"Non è un semplice restyling - commenta la sindaca Daniela Angelini -, è un’opera completamente nuova e di avanguardia ambientale che ci ha consentito anche di salvaguardare alcuni pini storici. Abbiamo creato superfici drenanti e naturali per far respirare il suolo, giardini della pioggia con barriere verdi e nuove alberature per combattere le isole di calore". 
Sulla data di ripartenza del cantiere l'assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli precisa che non penalizzerà "in alcun modo la fine dei lavori, che rispetterà esattamente le tempistiche previste per restituire alla città un’infrastruttura moderna, verde e all’avanguardia.

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