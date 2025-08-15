Rissa nella notte tra giovani davanti a un locale di viale Regina Elena

Disordini nella notte di ferragosto in un locale di viale Regina Elena. Intorno alle 2.30 numerosi giovani si sono affrontati a mani nude, ma all'intervento delle volanti della polizia c'è stato un fuggi fuggi generale delle persone coinvolte. Una persona è stata identificata in quanto ferita in maniera lieve, soccorsa dall'arrivo dell'ambulanza. Già l'anno scorso, più o meno nella stessa zona, si era già verificata una rissa simile. Le cause sono ancora in corso di accertamento.