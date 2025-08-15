https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/video-news/il-corpo-senza-vita-di-un-giovane-trovato-sulla-spiaggia-di-marina-centro-a-rimini/

Il corpo senza vita di un 21enne egiziano, è stato trovato poco dopo le 22 sulla spiaggia di Rimini all'altezza del bagno 8 di marina centro, vicino al Grand Hotel. A trovarlo delle persone che camminavano in spiaggia e che hanno subito chiamato il 118 ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Non aveva con sé documenti; è stato identificato grazie all'amico con cui era partito da Bologna per raggiungere la Riviera. Quando il 21enne è entrato in acqua per fare il bagno era da solo.

La prima ispezione cadaverica non ha rilevato segni di violenza o dell’intervento di terze persone, l'ipotesi è quella di un annegamento le cui cause sono da chiarire. Sul posto per l'identificazione e per il recupero della salma sono intervenuti i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale, con le luci dei quad che hanno illuminato il tratto di bagnasciuga durante le operazioni. Il furgone della Polizia Mortuaria è partito con la salma intorno a mezzanotte. Il sostituto procuratore Ercolani ha disposto l’autopsia.