Il saluto del primo cittadino

Anche il sindaco Sadegholvaad al pranzo di Ferragosto di "Spiaggia Libera Tutti"

In foto: Il sindaco insieme agli ospiti
Il sindaco insieme agli ospiti
di Redazione   
Ven 15 Ago 2025 16:34 ~ ultimo agg. 16 Ago 02:15
Anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha partecipato quest'oggi al pranzo di "Spiaggia Libera Tutti", il progetto di inclusione per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere sulla spiaggia, celebrato con una sessantina di ospiti seduti a una lunga tavolata. Un un'occasione preziosa di socializzazione e incontro tra persone anche con il primo cittadino.

