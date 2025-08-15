Anche il sindaco Sadegholvaad al pranzo di Ferragosto di "Spiaggia Libera Tutti"

Anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha partecipato quest'oggi al pranzo di "Spiaggia Libera Tutti", il progetto di inclusione per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere sulla spiaggia, celebrato con una sessantina di ospiti seduti a una lunga tavolata. Un un'occasione preziosa di socializzazione e incontro tra persone anche con il primo cittadino.