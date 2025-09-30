Cattolica, passi avanti nel cantiere della Scuola Repubblica

Nuovi passi avanti nel cantiere di Scuola Repubblica e nuovo sopralluogo della Sindaca Franca Foronchi e dell’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni. È in corso il montaggio degli infissi, come da cronoprogramma. I prossimi step prevedono la realizzazione dei cartongessi, dei pavimenti e rivestimenti. Poi si comincerà con la verniciatura dell’edificio, alla quale seguirà la sistemazione degli esterni. Ultimati gli interventi interni ed esterni, sarà il turno del collaudo di tutti gli impianti sia idrici che elettrici, i quali sono ancora in corso di realizzazione.

“Stiamo compiendo importanti passi avanti verso la realizzazione della nuova scuola Repubblica – commentano prima cittadina e Assessore –. Ma soprattutto stiamo costruendo il futuro dei nostri ragazzi e ragazze. Sarà un luogo di formazione, educazione, crescita ma anche spazio di aggregazione extrascolastica. E lo stiamo pensando e creando insieme alla città, alla comunità educante, a coloro che ogni giorno vivranno all’interno di quegli spazi. Materiali come tavoli, sedie, monitor e altro sono stati scelti con il coinvolgimento dei docenti e della dirigente, di chi conosce le necessità sia di chi insegna che degli studenti. Scuola Repubblica sarà una struttura non solo nuova, ma efficiente, sostenibile e sicura, tutti requisiti fondamentali per garantire che le attività didattiche e anche extra didattiche si svolgano nella massima serenità e funzionalità”. L’edificio sarà terminato e pronto ad accogliere alunni e alunne entro il 2026.