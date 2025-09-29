  
duemila euro di sanzioni

Autovelox alla curva del fattore, nuovo record di multe per un automobilista

In foto: La "curva del fattore" a Riccione
La
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 1 min
Lun 29 Set 2025 18:36 ~ ultimo agg. 19:15
Continua a mietere vittime il nuovo autovelox installato nel tratto riccionese della Statale 16, all'altezza della "curva del fattore", capace di rilevare il superamento del limite di velocità dei 50 chilometri orari in entrambi i sensi di marcia. Dopo il giovane scooterista che ha collezionato ben nove verbali, a stabilire un nuovo primato è stato un automobilista riccionese di 52 anni, che in poche settimane si è visto recapitare a casa 16 multe per eccesso di velocità, con sanzioni totali che superano i 2mila euro e una decurtazione di 18 punti riferita alle prime nove notifiche. 

Dal Comando della polizia Locale di Riccione fanno sapere che l'impianto è ben segnalato da cartelli a norma in entrambe le direzioni proprio perché l'autovelox è in grado di coprire entrambe le corsie. L'apparecchiatura, inoltre, è stata installata in quel punto perché caratterizzato da un'elevata incidentalità, oltre che da un superamento cronico dei limiti. Da qui l'emissione di un decreto prefettizio che autorizza la non contestazione immediata delle infrazioni.

