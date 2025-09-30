  
Indietro
menu
menu

interrogazione in commissione

Marcello (FdI): potenziare 118 nella zona sud. Per l'assessore non c'è carenza

In foto: un mezzo del 118
un mezzo del 118
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 30 Set 2025 08:28 ~ ultimo agg. 08:32
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Ripristinare o potenziare i mezzi di soccorso con personale sanitario, riattivando l’automedica nella zona sud della provincia di Rimini, in particolare tra Riccione e San Giovanni in Marignano. A chiederlo, con un’interrogazione discussa in commissione Politiche per la salute e politiche sociali, presieduta da Gian Carlo Muzzarelli), è Nicola Marcello (Fratelli d’Italia).

In particolare, il consigliere vuole sapere “quanti mezzi di soccorso, suddivisi fra ambulanze di base, ambulanze infermieristiche e automediche, siano attivi nella provincia di Rimini e quanti lo fossero a inizio 2022”.

“Ha fatto molto discutere – rimarca Marcello – quanto accaduto a fine 2022, quando una delle automediche attive nella provincia di Rimini è stata soppressa. Una decisione presa per mancanza di personale medico disponibile, ma che ha lasciato scoperta una parte importante del territorio, a partire dalla Valconca. Negli ultimi mesi, come se non bastasse, sono state soppresse quattro ambulanze con personale sanitario nell’Ausl Romagna, una per provincia, una nel territorio riminese. Al loro posto sono stati inseriti mezzi con soli soccorritori, cioè senza infermiere a bordo”. Conclude: “Inoltre, a giugno è partito un progetto sperimentale che prevede l’impiego di ambulanze semplificate, cioè senza infermiere, per gestire i cosiddetti codici verdi, senza tenere conto che anche un codice verde può trasformarsi in un codice giallo o rosso”.

La risposta arriva in commissione dall’assessore regionale Massimo Fabi: “L’organizzazione a Rimini è in grado di assistere capillarmente il territorio. Siamo, comunque, chiamati a fare fronte a carenza di personale dell’emergenza e urgenza, ambito in cui serve investire di più”. Conclude poi l'assessore: “Non sono previste, quindi, variazioni nella provincia di Rimini, dato che l’offerta è più rilevante rispetto a quanto richiesto dalla normativa nazionale”.

La replica del consigliere Nicola Marcello: “Non sono soddisfatto, perché, ripeto, ci sono carenze preoccupanti tra Riccione e San Giovanni in Marignano”.

Altre notizie
un rendering
investimento da 2,6 milioni

Secondo stralcio di viale Ceccarini. Al via il cantiere per il “Bosco Filare”
di Redazione
VIDEO
La
duemila euro di sanzioni

Autovelox alla curva del fattore, nuovo record di multe per un automobilista
di Lamberto Abbati
Domenica Spinelli
col sottosegretario Gatti

Riforma Igr e tutela frontalieri: incontro a San Marino per senatrice Spinelli
di Redazione
@Carabinieri
arrestato dopo due mesi

Non paga la cena al ristorante, ruba l'incasso e tenta di investire un cameriere
di Lamberto Abbati
repertorio
per le 'aree grigie'

Infrastrutturazione digitale a Rimini. La banda larga per altri 4mila civici
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO