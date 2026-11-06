Caso Falchi. Il comandante della Polizia Locale si è dimesso

Il Comandante della Polizia locale di Rimini, Andrea Rossi, ha formalmente comunicato la decisione volontaria di rinunciare a ricoprire l'incarico di Dirigente del Settore Polizia Locale di Rimini con decorrenza dal prossimo 9 novembre.

La decisione, scrive Andrea Rossi, è motivata dal voler garantire in questa delicata fase la massima serenità possibile al lavoro del Comune di Rimini, degli appartenenti al Corpo della Polizia locale e degli inquirenti, a seguito dei fatti che nelle ultime settimane hanno interessato alcuni operatori del Corpo, generando anche echi mediatici.

L'amministrazione comunale di Rimini ringrazia Andrea Rossi "per il prezioso, generoso e costante impegno prestato a servizio della città e della comunità locale" e "confida che in tempi rapidi le indagini facciano piena luce sui fatti contestati, anche a tutela della onorabilità del Corpo della Polizia locale e del Comune di Rimini".

A ricoprire il ruolo di dirigente ad interim del Settore Polizia locale di Rimini sarà chiamato, a partire dal 9 novembre, Fabio Mazzotti che era già stato comandante dal 2014 al 2016, prima di lasciare l'incarico proprio a Rossi.

La stessa moglie di Rossi figura tra gli otto agenti, attualmente sospesi dal servizio, che sono indagati a vario titolo per falso, violenza privata, lesioni e calunnie. Le dimissioni del comandante, ma anche dell'assessore Magrini, in queste settimane erano state sollecitate in particolare da Fratelli d'Italia che chiedeva chiarezza sulla loro consapevolezza in merito alle condotte degli agenti.