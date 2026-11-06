Riflettere sullo sviluppo sostenibile: un convegno a Rimini

Il ruolo dei professionisti nell'era della sostenibilità non è più confinato alla semplice conformità normativa, ma si espande fino a diventare un presidio fondamentale di legalità, etica e coesione sociale. È questo il messaggio di fondo che emerge dal convegno nazionale "Lo sviluppo sostenibile. La responsabilità dei professionisti e la nuova prospettiva sociale", in programma giovedì 12 novembre 2026 presso la Sala Manzoni di Rimini (adiacente al Tempio Malatestiano).
Curato e moderato da Giancarlo Ferrucini, l'evento è promosso dall'AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) – Sezione di Rimini e Nazionale, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini e l'Ordine degli Avvocati di Rimini. Giunto al suo quindicesimo appuntamento sul tema della trasparenza, il convegno si propone di tracciare la rotta per un cambiamento culturale profondo nel mondo economico e giuridico.
La dimensione pubblica e sociale del lavoro professionale
Ad aprire i lavori della mattinata, dopo i saluti istituzionali delle massime autorità giudiziarie e forensi del territorio – tra cui la Presidente del Tribunale di Rimini Monica Galassi, il Procuratore Capo Monica Garulli, il presidente AIDC Nazionale Andrea Biekar, il presidente dei Commercialisti riminesi Paolo Gasperoni e il presidente degli Avvocati Roberto Brancaleoni – sarà l'intervento di Fabio Di Vizio, magistrato e componente del comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.
Al centro del dibattito vi è la trasformazione radicale dei doveri professionali. Nelle operazioni societarie, nella compliance tributaria e nella gestione delle crisi d'impresa, commercialisti e avvocati assumono una funzione sempre più proattiva. Le certificazioni e le attestazioni dei professionisti acquistano una forte valenza pubblica, specchio di un'economia che non punta più alla sola massimizzazione del profitto, ma si apre ai criteri ESG (Environmental, Social, and Governance): tutela ambientale, rispetto dei diritti umani, relazioni sociali e buona governance.
Diritto, etica e intelligenza artificiale: un'alleanza necessaria
Il programma della prima sessione (ore 09.00) toccherà snodi cruciali del diritto societario e tributario, introducendo anche riflessioni di ampio respiro etico e filosofico. S.E. Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini, porterà una riflessione sulla Magnifica Humanitas e lo sviluppo umano integrale, mentre il Sostituto Procuratore Stefano Celli si interrogherà sul rapporto tra diritto ed etica come alleati per la sostenibilità. Non mancheranno approfondimenti tecnologici e aziendali, come l'analisi del legame tra sviluppo sostenibile e intelligenza artificiale affidata a Maria Lucetta Russotto dell'Università di Firenze, e gli interventi di Valentina Pettirossi e Giorgio Luchetta.
Il pomeriggio: dalla finanza sostenibile alle virtù cardinali
La seconda sessione, al via dalle ore 14.30, sposterà il focus sulla deontologia, sulla continuità aziendale e sulla conversione della finanza attraverso i parametri ESG, con i contributi di accademici ed esperti come Edgardo Ricciardiello, Maurizio Mussoni e Marco Versiglioni. Spazio anche a temi di grande impatto sociale, come il credito inclusivo analizzato da Paola Brighi e la gestione etica ed economica della diocesi illustrata da Don Danilo Manduchi.
Curioso e di grande attualità l'approfondimento filosofico e culturale sull'utilità sociale delle virtù cardinali curato da Nevio Genghini, a dimostrazione di come il richiamo all'etica classica possa offrire chiavi di lettura moderne per le sfide economiche contemporanee. Le conclusioni e le linee di tendenza concrete saranno affidate ad Alida Paluchowski, già Presidente della Sezione Crisi d'Impresa del Tribunale di Milano.
L'evento si terrà in presenza a Rimini e sarà fruibile anche in diretta webinar. La partecipazione è gratuita, ma è prevista l'iscrizione obbligatoria inviando una mail a
aidc.sezionerimini@gmail.com. Sono stati richiesti i crediti formativi professionali per i Dottori Commercialisti (CNDCEC) e per gli Avvocati (Consiglio Nazionale Forense).