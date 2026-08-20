Occupano abusivamente una house boat alla Darsena, allontanati e denunciati

Sfruttando la presenza di due connazionali che avevano regolarmente affittato una house boat alla Darsena, si erano aggregati alloggiandovi abusivamente. La polizia di Stato è intervenuta questa mattina per verificare la loro presenza ed effettivamente all'interno della casa galleggiante le persone presenti erano cinque. A quel punto gli agenti delle Volanti hanno proceduto ad identificare tutti i presenti, riscontrando che vi erano tre persone abusive.

Si tratta di tre nordafricani, due dei quali risultati anche irregolari sul territorio. Condotti in questura, sono stati tutti e tre denunciati per insolvenza fraudolenta e invasione di edifici. La posizione dei due irregolari ora è al vaglio dell'ufficio immigrazione della questura di Rimini.