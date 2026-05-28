Carcere, ridotta assistenza infermieristica. Marcello (FdI) interroga Regione

Nel carcere di Rimini il servizio di assistenza infermieristico, che prima era attivo dalle 7 alle 22 ora verrà limitato alle 20.30. Questo, dopo che quello dei medici, prima attivo dalle 8 alle 22 era già stato ridotto alle 20. Lo mette in evidenza in una interrogazione alla giunta dell'Emilia Romagna il consigliere regionale FdI, Nicola Marcello, parlando di "una situazione critica", visto che "i nuovi detenuti possono essere trasferiti nella Casa circondariale fino alle 22 e le prime ore di permanenza rappresentano una delle fasi più delicate sotto il profilo sanitario, psicologico e del rischio autolesivo, rendendo fondamentale la presenza di personale sanitario in quelle ore". Marcello fa notare poi che in regione le carceri che non prevedono l'assistenza infermieristica sulle 24 ore "sono solo Rimini, Ravenna e Castelfranco Emilia, pur trattandosi di realtà profondamente differenti per dimensioni, tipologia detentiva e complessità organizzativa". Da qui l'interrogazione alla giunta, per sapere se sia a conoscenza della situazione e se siano state fatte valutazioni "sull'impatto che la riduzione della presenza infermieristica nelle ore serali potrebbe avere sulla gestione delle emergenze sanitarie e dei nuovi ingressi". Inoltre, Marcello chiede alla Giunta di "garantire la copertura serale del servizio, valutandone anche il potenziamento, convenzionando personale in regime libero professionale, e in considerazione della situazione di sovraffollamento che persiste nell'istituto penitenziario da almeno 10 anni".