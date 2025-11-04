  
A Santarcangelo

Cappotta in rotatoria e ne esce illeso. Disagi al traffico

In foto: il veicolo cappottato
il veicolo cappottato
di Redazione   
Mar 4 Nov 2025 14:39 ~ ultimo agg. 17:48
Poco dopo le 8 di questa mattina (martedì) si è verificato un'incidente, per fortuna senza feriti, lungo la via Trasversale Marecchia a Santarcangelo. Un 36enne di San Leo alla guida di una Volkswagen Polo, giunto all'altezza della rotatoria con la Strada di Gronda con direzione centro-periferia, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato, capottando. L'uomo è uscito illeso dall'auto che, dopo i rilievi della Polizia Locale, è stato recuperato da un carroattrezzi. Gli agenti hanno regolamentato il traffico, vista l’ora piuttosto cospicuo, riuscendo a non interrompere la viabilità tornata fluida verso le 9.

