San Gaudenzo. Nell'incontro con le autorità il vescovo annuncia nuovi progetti

Un museo accanto alla Basilica Cattedrale e un luogo di accoglienza notturna per senzatetto, che si affianchi ai servizi già esistenti. Sono i due progetti che il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi ha annunciato nel tradizionale incontro con le autorità politiche, civili e militari in occasione della ricorrenza di San Gaudenzo, patrono della città e della Diocesi di Rimini. L'ipotesi è quella di offrire, nei mesi più freddi, un riparo e assistenza durante la notte a una decina di persone, grazie alla collaborazione di volontari. Il Vescovo ha suggerito anche la possibilità di diffondere esperienze analoghe, con numeri più contenuti, nelle singole parrocchie, affinché la prossimità alle persone più fragili diventi una responsabilità condivisa e capillare.

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Dalla solennità del patrono alla Visita pastorale, dal confronto con le istituzioni ai progetti di accoglienza, emerge così un filo conduttore: la ricerca di un bene più grande dei singoli interessi, capace di unire la comunità ecclesiale e la città.

Anche quest'anno monsignor Anselmi ha preferito la formula di un incontro non frontale ma in cerchio, come confronto informale con tutti i partecipanti. Si è parlato della visita ad agosto di Papa Leone, "una bella esperienza di comunità e questa armonia si è vista e sentita in quella giornata. Si è sentito che il papa è passato in mezzo alla città e alla sua gente". Una giornata che ha lasciato a tutti un ricordo e un senso di condivisione importante, è emerso dagli interventi. San Gaudenzo nel segno della visita del Papa e dell'avvio del nuovo cammino pastorale, quel legame si traduce in un invito a guardare avanti: una Chiesa che visita, ascolta e collabora; una città che si prende cura dei più fragili; una comunità che sceglie la pace, la giustizia e la fraternità come orizzonte comune.

Ai partecipanti il vescovo ha regalato l’enciclica magnifica Humanitas, con l’invito in particolare ad approfondire i temi del quinto capitolo e il confronto tra la cultura della potenza e la civiltà dell'amore.



“È urgente e necessario costruire la civiltà dell'amore, e tutti possiamo fare la nostra parte”, ha sottolineato mons. Anselmi, indicando alcune strade concrete: disarmare le parole, costruire la pace nella giustizia, contrastare le disuguaglianze sociali, assumere lo sguardo delle vittime, coltivare un sano realismo e rilanciare il dialogo.



“Non è umana questa distanza abissale tra i popoli che vediamo oggi”, ha osservato il Vescovo, richiamando la necessità di guardare il mondo dalla prospettiva di chi subisce le conseguenze delle guerre, delle ingiustizie e delle disuguaglianze.

Due immagini bibliche hanno accompagnato la riflessione. La prima è quella della torre di Babele: il tentativo dell'uomo di costruire una torre fino al cielo, che si traduce in incomprensione, contrapposizione e divisione. La seconda è quella della ricostruzione delle mura di Gerusalemme dopo la distruzione operata da Nabucodonosor. Quando Neemia ascolta il grido di una città ferita, coinvolge le persone nella ricostruzione: un'opera comune che diventa possibile grazie alla responsabilità condivisa.



Il contrasto tra le due immagini suggerisce una direzione precisa: la contrapposizione e la ricerca della potenza dividono, mentre la capacità di ascoltare, coinvolgere e collaborare rende possibile ricostruire ciò che è stato distrutto.



Il Vescovo ha invitato gli amministratori a continuare la riflessione sul quinto capitolo della Magnifica Humanitas, riportando domande, suggerimenti e proposte a un nuovo incontro, previsto nei prossimi mesi in Seminario. La costruzione della civiltà dell'amore, ha evidenziato, è un cantiere che richiede investimenti nell'educazione e nelle relazioni, oltre alla disponibilità a riconoscere e affrontare le ferite della società.