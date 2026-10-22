la cerimonia il 19 dicembre
A Marinella De Luca e al Campo Lavoro Missionario il Sigismondo d'Oro 2026
In foto: un mercatino
di Redazione
1 min
I Sigismondo d'Oro 2026 saranno assegnati alla professoressa Marinella De Luca e al Campo Lavoro Missionario di Rimini. La cerimonia ufficiale di saluto si svolgerà sabato 19 dicembre, al Teatro Galli.
Così motiva le scelte il sindaco Sadegholvaad: "Marinella De Luca, straordinaria figura di insegnante e di divulgatrice di cultura classica, e il Campo lavoro Missionario che dal 1980, dalla nostra città, esporta con i suoi progetti che coinvolgono migliaia di volontari solidarietà e aiuti concreti ai popoli più poveri del mondo, mettono in rilievo in ambiti molto diversi un approccio alla vita positivo, entusiastico, che rende più ricche le persone e la comunità, alimentandole con la cultura, l'empatia e la sensibilità sociale".
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