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la cerimonia il 19 dicembre

A Marinella De Luca e al Campo Lavoro Missionario il Sigismondo d'Oro 2026

In foto: un mercatino
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Redazione
   
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I Sigismondo d'Oro 2026 saranno assegnati alla professoressa Marinella De Luca e al Campo Lavoro Missionario di Rimini. La cerimonia ufficiale di saluto si svolgerà sabato 19 dicembre, al Teatro Galli. 

Così motiva le scelte il sindaco Sadegholvaad: "Marinella De Luca, straordinaria figura di insegnante e di divulgatrice di cultura classica, e il Campo lavoro Missionario che dal 1980, dalla nostra città, esporta con i suoi progetti che coinvolgono migliaia di volontari solidarietà e aiuti concreti ai popoli più poveri del mondo, mettono in rilievo in ambiti molto diversi un approccio alla vita positivo, entusiastico, che rende più ricche le persone e la comunità, alimentandole con la cultura, l'empatia e la sensibilità sociale".

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