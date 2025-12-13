  
Sequestrati 5,5 Kg

Canapa illegale, denunciato titolare di negozio riminese. Applicate nuove norme

In foto: i prodotti alla canapa sequestrati dalla Polizia
i prodotti alla canapa sequestrati dalla Polizia
di Redazione   
Sab 13 Dic 2025 10:31 ~ ultimo agg. 11:37
Vendevano prodotti illegali derivati dalla Canapa. Il titolare e il gestore di un negozio specializzato del riminese sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a seguito di un controllo eseguito l’11 dicembre dalla Squadra Mobile. Gli agenti hanno trovato nei locali circa 1000 bustine contenenti infiorescenze derivate dalla canapa, 241 boccettine di oli ricavati dalla Canapa e circa 50 fiale di liquidi sempre derivati dalla Canapa, utilizzabili per le sigarette elettroniche. Al termine del controllo sono stati sequestrati circa 5,5 kg di sostanza stupefacente e quasi 3 litri di liquidi derivati della canapa.

Dall’entrata in vigore del Decreto Legge 48/2025, convertito poi nella Legge 80/2025, è vietata la vendita di infiorescenze della canapa, in qualsiasi forma, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi estratti, resine ed oli derivati, indipendentemente dalla percentuale di principio attivo contenuta. La normativa  impone che la commercializzazione di alcuni prodotti derivati della canapa rientri necessariamente nella normativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Pertanto, il titolare ed il gestore dell’esercizio commerciale sono stati denunciati in stato di libertà per la violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 (che sanziona i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti), in attesa degli ulteriori accertamenti disposti dall’Autorità Giudiziaria.

