Centro Leon Battista Alberti, Borgo Ciliegi, via del Lupo: lavori per 275.000 €

Via libera dal comune di Rimini al progetto esecutivo per il rifacimento delle pavimentazioni e la messa in sicurezza di tre importanti aree della città: il complesso residenziale Leon Battista Alberti, Borgo dei Ciliegi (Piazza Oreste Cavallari) e Via del Lupo. Gli interventi, per un importo complessivo di 275mila euro, interesseranno circa 2.540 metri quadrati di superfici pubbliche. A realizzare i lavori, in house providing, sarà la società Anthea. L’inizio è previsto per maggio 2026, con conclusione entro la fine dell’estate.

Nel dettaglio al complesso residenziale Leon Battista Alberti gli interventi riguarderanno 350 metri quadrati della piazza pubblica, in particolare il percorso principale di ingresso da Via Flaminia e l'area in prossimità della pergola in ferro. La pavimentazione in cotto ammalorata, con elementi sollevati e danneggiati, sarà completamente rifatta con demolizione del massetto esistente e posa di nuovi elementi dello stesso tipo e motivo. Sono previsti anche interventi di manutenzione dell'arredo urbano, pulizia, cura del verde e verniciatura della struttura metallica centrale.

Nel Borgo dei Ciliegi, il cedimento della sottostruttura ha provocato danni alla pavimentazione per 240 metri quadrati e problemi di infiltrazioni d'acqua al piano interrato. L'intervento prevede la ricostruzione completa della sottostruttura, il ripristino della guaina impermeabilizzante e il recupero degli elementi di pavimentazione esistenti.

In Via del Lupo, dove i cedimenti della sottostruttura hanno causato infiltrazioni nelle autorimesse interrate, saranno interessati circa 850 metri quadrati tra pavimentazione in asfalto e porfido. Gli interventi comprenderanno lo scavo, la realizzazione di una nuova sottostruttura, la posa di nuovi cordoli e il ripristino delle pavimentazioni con adeguate pendenze per il deflusso delle acque meteoriche.

"Si tratta di interventi importanti per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini residenti in queste zone - ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli -. Questi lavori sono il risultato di un percorso di ascolto e condivisione delle problematiche con i residenti, attraverso incontri che ci hanno permesso di individuare con precisione le criticità da risolvere. Oggi passiamo dalle segnalazioni ai fatti concreti, rispondendo alle esigenze manifestate dalla comunità e garantendo la messa in sicurezza di aree che necessitavano di interventi urgenti”.