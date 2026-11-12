Campagna vaccinale: somministrate 135mila dosi, obiettivi ancora lontani

Entra nel vivo la campagna vaccinale contro l'influenza e l'Ausl Romagna invita a non aspettare. Come spiegano gli operatori della Sanità Pubblica “la diffusione del virus non ha ancora subito un'accelerazione, lasciando il tempo necessario per coprirsi prima che i contagi aumentino. Rinviare non conviene: per ottenere la massima efficacia protettiva servono circa quattordici giorni dall'iniezione, mentre il picco epidemico è previsto più avanti. Di norma, i contagi iniziano a crescere tra fine novembre e dicembre, toccando l'apice nel periodo delle festività natalizie. Sottoporsi alla vaccinazione in questi giorni permette di farsi trovare pronti quando il virus circolerà maggiormente, proteggendo se stessi e le persone più fragili”. Dal 12 ottobre al 9 novembre sono state complessivamente 135.506 le vaccinazioni antinfluenzali somministrate nel territorio romagnolo in linea con il dato dello stesso periodo del 2025. L’obiettivo, ancora lontano da raggiungere, è quello di vaccinare almeno due persone anziane su tre e le persone con una o più malattie croniche. La vaccinazione antinfluenzale ha come obiettivo principale ridurre il rischio di sviluppare forme gravi della malattia, limitando così le ospedalizzazioni e la mortalità associate all'influenza. Una protezione particolarmente importante per le persone anziane, per le persone con patologie croniche e per chi convive con persone anziane o in condizioni di fragilità. E' inoltre fondamentale per tutelare le donne in gravidanza e nel periodo successivo al parto, gli operatori sanitari e le persone che svolgono attività nell'ambito dei servizi pubblici di prioritario interesse collettivo. E' previsto il libero accesso (senza prenotazione) in tutti gli ambulatori dei Servizi di Igiene Pubblica della Romagna, negli orari di apertura consultabili nel sito internet aziendale. Tutti i maggiorenni che hanno diritto alla vaccinazione antinfluenzale gratuita possono vaccinarsi anche in farmacia. I bambini sani di età compresa tra 6 mesi e 6 anni potranno essere vaccinati gratuitamente dai loro pediatri se aderenti alla campagna o dalla Pediatria di Comunità. In occasione della vaccinazione antinfluenzale è offerta anche la vaccinazione contro il covid. Le due vaccinazioni possono essere effettuate nella stessa seduta. Prosegue inoltre l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antipneumococcica, rivolta alle persone che compiono 65 anni e a coloro che appartengono alle categorie di fragilità aventi diritto, indipendentemente dall'età. Anche il vaccino antipneumococcico può essere somministrato nella stessa seduta dell'antinfluenzale e dell'anti-covid.