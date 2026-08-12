Borse e cinture falsificate, scatta il sequestro alla fermata dell'autobus

La Polizia Locale di Rimini ha condotto un'operazione per contrastare il commercio abusivo che ha portato al sequestro di 145 prodotti contraffatti e alla denuncia di un uomo di 66 anni. L'intervento è iniziato durante un pattugliamento in borghese lungo via Coletti, tra Rivabella e San Giuliano, quando gli agenti hanno intercettato il sospettato con due borsoni carichi di accessori di lusso falsificati (borse, cinture, portafogli) nelle vicinanze di una fermata dell'autobus.

Nonostante un tentativo di resistenza e fuga, l'uomo è stato bloccato. Poco dopo, dalla stessa zona, è giunta alla centrale radio una segnalazione relativa a un'auto in stato di semiabbandono in un cortile privato, attorno alla quale si muovevano diverse persone. Gli agenti si sono diretti nel luogo segnalato a Rivabella, dove hanno individuato il veicolo, una Fiat Punto lasciata aperta. Dai controlli è emerso che l'auto era intestata al 66enne e all'interno del veicolo sono stati trovati altri sacchi con ulteriore merce contraffatta. L'uomo deve rispondere di reati che includono la ricettazione e l'introduzione di marchi falsi nello Stato, oltre alla resistenza a pubblico ufficiale.