Bernardini nuovo Amministratore Unico di AMR. E' stato consulente legale per TRC

Leonardo Bernardini, nuovo Amministratore Unico della società Agenzia Mobilità Romagnola. Il suo nome è stato scelto dall'assemblea dei soci che si è riunita il 14 luglio scorso. Bernardini, avvocato, dal 1986 esercita la professione forense ed è specializzato in diritto amministrativo, con una forte esperienza nella consulenza ad enti pubblici e società partecipate. Ha avuto, nel passato, un ruolo di primo piano nella trasformazione del sistema del Trasporto Pubblico Locale in provincia di Rimini: per conto dell’ex consorzio TRAM Rimini, ha curato gli aspetti giuridico-amministrativi che hanno portato alla nascita di Agenzia della Mobilità TRAM e del soggetto gestore TRAM Servizi S.p.A. Successivamente è stato incaricato dalla stessa Agenzia TRAM (ora Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini) come consulente giuridico per l’attuazione dell’intervento del TRC (Metromare). "Assumo con senso di responsabilità e grande motivazione questo incarico. L’obiettivo sarà garantire un sistema di trasporto pubblico sempre più efficiente, sostenibile e rispondente alle esigenze dei cittadini e dei territori serviti da AMR", ha dichiarato il nuovo Amministratore Unico"