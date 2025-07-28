  
Indietro
menu
menu

grande esperienza nel settore

Bernardini nuovo Amministratore Unico di AMR. E' stato consulente legale per TRC

In foto: il Metromare
il Metromare
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 28 Lug 2025 09:52 ~ ultimo agg. 5 Ago 05:01
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Leonardo Bernardini, nuovo Amministratore Unico della società Agenzia Mobilità Romagnola. Il suo nome è stato scelto dall'assemblea dei soci che si è riunita il 14 luglio scorso. Bernardini, avvocato, dal 1986 esercita la professione forense ed è specializzato in diritto amministrativo, con una forte esperienza nella consulenza ad enti pubblici e società partecipate. Ha avuto, nel passato, un ruolo di primo piano nella trasformazione del sistema del Trasporto Pubblico Locale in provincia di Rimini: per conto dell’ex consorzio TRAM Rimini, ha curato gli aspetti giuridico-amministrativi che hanno portato alla nascita di Agenzia della Mobilità TRAM e del soggetto gestore TRAM Servizi S.p.A. Successivamente è stato incaricato dalla stessa Agenzia TRAM (ora Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini) come consulente giuridico per l’attuazione dell’intervento del TRC (Metromare). "Assumo con senso di responsabilità e grande motivazione questo incarico. L’obiettivo sarà garantire un sistema di trasporto pubblico sempre più efficiente, sostenibile e rispondente alle esigenze dei cittadini e dei territori serviti da AMR", ha dichiarato il nuovo Amministratore Unico"

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO