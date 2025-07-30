La corrente le porta al largo. Salvate a Viserba due sorelle olandesi

Momenti di paura per due ragazze olandesi che nel pomeriggio del 29 luglio si sono trovate in difficoltà a causa del mare mosso al largo dello stabilimento 11 di Viserba. Ad intervenire in loro soccorso i salvataggi della Cooperativa Levante che hanno portato a riva le due giovani di 16 e 19 anni di Rotterdam.

Erano le 15:40 quando le due sorelle, dentro una ciambella gonfiabile, sono state risucchiate dalla corrente e trasportate, dal forte flusso d'acqua, all'esterno della scogliera. Flavio Nicoletti e il salvataggio, con la postazione di fronte, hanno subito l'allarme, fischiando. Sul posto si sono precipitati anche altri colleghi e i fischi hanno attirato anche l'attenzione di Alberto Pazzaglia in arte Betobahia. E' Alberto a raccontare come è andata: "avevo sentito Flavio fischiare intensamente e ho visto con la coda dell'occhio la mia collega Irene partire di corsa. Ho avvisato subito Gianfranco Tura veterano del salvataggio per dare attenzione anche alla mia zona. Stavo arrivando di corsa quando ho visto Mattia Righetti entrare in acqua e avvicinarsi alle ragazze che si tenevano strette l'una con l'altra oltre l'imboccatura già al di fuori degli scogli. Ho visto la mia amica collega Irene buttarsi in acqua ma la forte corrente l'ha trascinata oltre la scogliera senza poter raggiungere le ragazze, la difficoltà e il pericolo era evidente. Ho visto Mattia acciuffare le due ragazze, in quel momento è arrivato anche Flavio con il moscone ma nel momento in cui le ragazze si stavano attaccando all’imbarcazione una forte onda le ha separate e ha allontanato il moscone a una decina di metri di distanza verso la riva. Le onde erano impressionanti, mi sono diretto a nuoto sulla prima ragazza dentro la ciambella gonfiabile che terrorizzata, teneva stretta la sorella con paura, l'ho presa per un braccio e ho cominciato a urlarle di prendere il mio Baywatch e lasciare la sorella che è stata presa da Mattia. La lotta con la corrente è stata estrema , ci stava stringendo sempre di più contro la scogliera dove il pericolo era ancora Maggiore". Fortunatamente il moscone è riuscito a riavvicinarsi e dopo un tentativo andato a vuoto i salvataggi sono riusciti ad attaccarsi e portare in salvo le ragazza.