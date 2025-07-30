  
Lotta al degrado

Buchi neri in zona turistica: chiusi accessi alla Villa del Sole di Miramare

In foto: l'ex hotel Villa del Sole a Miramare
l'ex hotel Villa del Sole a Miramare
di Redazione   
Mer 30 Lug 2025 09:33
Arriva una risposta importante, benché parziale, per uno dei buchi neri della zona di Rimini sud. In mattinata, col presidio di Carabinieri e Polizia Locale, i muratori sono intervenuti nell’ex hotel “Villa del Sole” di Miramare per la chiusura definitiva degli accessi. La struttura, chiusa ormai da alcuni anni, era stata posta lo scorso anno all’attenzione  del Questore in occasione di un incontro in zona con residenti ed operatori. “Da allora – spiega Corrado della Vista, presidente di Conflavoro Rimini - si sono susseguiti diversi interventi. Purtroppo, le precedenti chiusure non erano bastate: la struttura era diventata luogo di degrado, ingresso abusivo di balordi, deposito di materiali e oggetto di continui disagi per i residenti”. L’auspicio è che questo nuovo intervento possa essere quello risolutivo. “Dopo anni di segnalazioni e attese, oggi si chiude davvero una pagina difficile per il quartiere” conclude della Vista.

L'intervento richiederà circa due giorni e prevede la pulizia delle aree cortilizie e la chiusura definitiva degli accessi al piano terra e al primo piano attraverso l'installazione di reti elettrosaldate. Al momento dell'accesso non sono stati trovati occupanti all'interno della struttura.

Parallelamente si sta svolgendo un secondo intervento presso l'attiguo Hotel Superga, dove è necessaria solo una pulizia delle aree esterne. Anche questa struttura risultava priva di occupanti al momento dell'ingresso delle forze dell'ordine.

