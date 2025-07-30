  
Indietro
menu
menu

l'episodio il 16 luglio

Aggressione con coltello davanti alla stazione. Arrestato un 26enne

In foto: @Adriapress
@Adriapress
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 30 Lug 2025 10:05 ~ ultimo agg. 6 Ago 02:46
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire all'aggressore che, lo scorso 16 luglio, aveva aggredito in stazione un 22enne tunisino, colpendolo con una coltellata ad una coscia. Si tratta di un connazionale 26enne per cui il tribunale di Rimini, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere. La vittima era stata aggredita, in pieno giorno e davanti a numerosi passanti e turisti, in piazzale Cesare Battisti all’ingresso della stazione ferroviaria. Il giovane era stato accoltellato nel corso di una lite durante la quale il rapinatore si era impossessato del suo portafoglio con alcune centinaia di euro, per poi dileguarsi prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine. Il 22enne, ferito e sanguinante, era stato soccorso da personale del 118 e portato all’ospedale di Rimini. Grazie anche alle immagini della video sorveglianza che presidia quella zona i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica e identificare l'accoltellatore. Il 26enne è stato portato alla Casa Circondariale di Rimini, a disposizione della Procura.

Altre notizie
Le tariffe
Calcio Serie C

Rimini F.C.: con lo slogan "Ripartiamo da qui" al via la campagna abbonamenti
di Icaro Sport
Matteo Gorelli (foto Rimini F.C.)
Calcio Serie C

Rimini F.C.: Matteo Gorelli ha rescisso il contratto
di Roberto Bonfantini
I calciatori del Rimini mentre trasportano una porta a metà campo
Biglietteria da giovedì

Rimini F.C.: fideiussione quasi pronta. Arriva il terzino francese Jordan Boli
di Roberto Bonfantini
VIDEO
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Paolo Nori al We Reading Festival
in tanti al WeReading Festival

Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO