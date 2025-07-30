Aggressione con coltello davanti alla stazione. Arrestato un 26enne

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire all'aggressore che, lo scorso 16 luglio, aveva aggredito in stazione un 22enne tunisino, colpendolo con una coltellata ad una coscia. Si tratta di un connazionale 26enne per cui il tribunale di Rimini, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere. La vittima era stata aggredita, in pieno giorno e davanti a numerosi passanti e turisti, in piazzale Cesare Battisti all’ingresso della stazione ferroviaria. Il giovane era stato accoltellato nel corso di una lite durante la quale il rapinatore si era impossessato del suo portafoglio con alcune centinaia di euro, per poi dileguarsi prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine. Il 22enne, ferito e sanguinante, era stato soccorso da personale del 118 e portato all’ospedale di Rimini. Grazie anche alle immagini della video sorveglianza che presidia quella zona i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica e identificare l'accoltellatore. Il 26enne è stato portato alla Casa Circondariale di Rimini, a disposizione della Procura.