EVENTO RIPROGRAMMATO
Befana dei Pompieri, appuntamento l'11 gennaio in Piazza Malatesta
In foto: i bambini e i pompieri
di Redazione
1 min
Mer 7 Gen 2026 14:18 ~ ultimo agg. 14:24
E' stato riprogrammato, dopo le prove generali di ieri, l'evento "La Befana dei Pompieri": appuntamento in piazza Malatesta, a lato del Teatro Galli, per domenica 11 gennaio dalle ore 10 alle ore 15.
Il programma della giornata del 6 gennaio, visto il meteo, era stato rivisto, nonostante la partecipazione a dispetto delle condizioni del tempo.
