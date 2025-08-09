  
fermato dalla Polizia

Ruba viveri in un ristorante poi aggredisce e ferisce il titolare 70enne

In foto: una volante della polizia di Stato
una volante della polizia di Stato
di Redazione   
Sab 9 Ago 2025 09:33 ~ ultimo agg. 10 Ago 11:06
Nel pomeriggio del 4 agosto nel magazzino di un ristorante a Marebello un nordafricano è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre viveri dagli scaffali. Alla vista del titolare, un settantenne riminese, l’individuo ha reagito con violenza, aggredendolo e spingendolo verso la porta d’ingresso in vetro, che si è infranta. La vittima ha riportato diverse lesioni causate dalla caduta e dai frammenti di vetro. In soccorso è intervento il cuoco del locale, che è stato a sua volta aggredito con un morso nel tentativo di divincolarsi.
Poco dopo è giunta sul posto una volante della Polizia di Stato, allertata da una chiamata. Gli agenti hanno immediatamente bloccato e arrestato l’aggressore per tentata rapina aggravata dall’età della vittima e lesioni personali aggravate. Il titolare ed il cuoco sono stati accompagnati al Pronto Soccorso.
La Volante ha condotto l’uomo presso gli Uffici della Questura per gli adempimenti di rito e successivamente presso la Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
