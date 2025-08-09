  
Indietro
menu
menu

in via Castelfidardo

La pesca in alto Adriatico si ferma, il Mercato coperto no. Cosa c'è sui banchi

In foto: il mercato coperto (Newsrimini)
il mercato coperto (Newsrimini)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 9 Ago 2025 10:56 ~ ultimo agg. 10 Ago 02:00
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La Direzione del Mercato Coperto di Rimini comunica che, nonostante il fermo pesca dell’alto Adriatico, dal mese di agosto sui banchi della pescheria di via Castelfidardo si potrà continuare a trovare il pesce fresco nostrano pescato dalle piccole barche con reti da imbrocco e il pesce proveniente dal basso Adriatico.
Inoltre tutte le qualità di mitili (cozze, vongole, veraci, ecc...) non sono soggette al fermo pesca e si potrà continuare ad acquistare il pesce proveniente da altri mari Italiani, il pesce allevato, il congelato e decongelato.

Altre notizie
guitar 100 in centinaia in spiaggia libera tutti a cantare per la pace col vescovo nicolò anselmi
Guitar 100

In centinaia in spiaggia col vescovo per cantare assieme per la pace
di Redazione
Le tariffe
Calcio Serie C

Rimini F.C.: con lo slogan "Ripartiamo da qui" al via la campagna abbonamenti
di Icaro Sport
Matteo Gorelli (foto Rimini F.C.)
Calcio Serie C

Rimini F.C.: Matteo Gorelli ha rescisso il contratto
di Roberto Bonfantini
I calciatori del Rimini mentre trasportano una porta a metà campo
Biglietteria da giovedì

Rimini F.C.: fideiussione quasi pronta. Arriva il terzino francese Jordan Boli
di Roberto Bonfantini
VIDEO
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO