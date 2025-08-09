in via Castelfidardo
La pesca in alto Adriatico si ferma, il Mercato coperto no. Cosa c'è sui banchi
In foto: il mercato coperto (Newsrimini)
di Redazione
1 min
Sab 9 Ago 2025 10:56 ~ ultimo agg. 10 Ago 02:00
La Direzione del Mercato Coperto di Rimini comunica che, nonostante il fermo pesca dell’alto Adriatico, dal mese di agosto sui banchi della pescheria di via Castelfidardo si potrà continuare a trovare il pesce fresco nostrano pescato dalle piccole barche con reti da imbrocco e il pesce proveniente dal basso Adriatico.
Inoltre tutte le qualità di mitili (cozze, vongole, veraci, ecc...) non sono soggette al fermo pesca e si potrà continuare ad acquistare il pesce proveniente da altri mari Italiani, il pesce allevato, il congelato e decongelato.
