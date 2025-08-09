La pesca in alto Adriatico si ferma, il Mercato coperto no. Cosa c'è sui banchi

La Direzione del Mercato Coperto di Rimini comunica che, nonostante il fermo pesca dell’alto Adriatico, dal mese di agosto sui banchi della pescheria di via Castelfidardo si potrà continuare a trovare il pesce fresco nostrano pescato dalle piccole barche con reti da imbrocco e il pesce proveniente dal basso Adriatico.

Inoltre tutte le qualità di mitili (cozze, vongole, veraci, ecc...) non sono soggette al fermo pesca e si potrà continuare ad acquistare il pesce proveniente da altri mari Italiani, il pesce allevato, il congelato e decongelato.