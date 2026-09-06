Basilica gremita per il "grazie" al Papa. Gli aneddoti del Vescovo sulla visita

Una Basilica Cattedrale colma di fedeli per la messa celebrata domenica alle 18.30 dal Vescovo Nicolò Anselmi per dire pubblicamente "grazie" per la visita del Papa del 22 agosto. Presenti tanti volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell'appuntamento con indosso le ormai famose t-shirt biancorosse e i cappelli di paglia e blu utilizzati per distinguersi tra la folla in attesa del Pontefice. Nel corso dell'omelia, il Vescovo (spesso interrotto dagli applausi) ha raccontato svariati aneddoti legati alla fase preparatoria e alla giornata del 22 agosto. Tra i diversi passaggi, quello dell'angelo custode che gli ha suggerito di stampare due copie dei due discorsi che avrebbe dovuto tenere davanti a Papa Leone. E se in Duomo tutto è filato liscio, il suggerimento è stato fondamentale durante la celebrazione al Porto: il Vescovo, ha rivelato, l'aveva infatti dimenticato nella cartella che conteneva il primo ma aveva la seconda copia piegata in tasca.

Al termine della Messa sono stati donati a tutti i rappresentanti delle parrocchie, dei santuari, delle chiese delle case religiose, le pissidi usate il 22 agosto.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 23 settembre quando una delegazione della Diocesi incontrerà Leone XIV nell’udienza già annunciata dal Vescovo, per consegnargli il grazie di Rimini. È già possibile iscriversi presso l’Agenzia Ariminum: il costo del viaggio in pullman è di 70 euro a persona. Nei prossimi giorni sarà comunicato il programma dettagliato.