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con apertura alla zona mare

Baricco, Rinascimenti e Bregovic. La anticipazioni sul capodanno a Rimini

In foto: @Comune di Rimini
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Redazione
   
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Al TTG sono arrivate le prime anticipazioni sul ‘Capodanno più lungo del mondo’ di Rimini, il calendario per le festività natalizie 2026 e di inizio anno 2027. Una formula che, dopo quindici anni, oggi porta 500 alberghi ad aprire per accogliere i turisti di fine anno.
Nella serata e nella notte del 30 dicembre ci sarà la ‘Penultima notte’, un ‘controcapodanno’ che vede al centro la performance unica di Alessandro Baricco, dal Teatro Galli e fuori dal teatro Galli. Dal tramonto a tarda notte, spazi culturali inediti si aprono a musica, arte, sperimentazioni, letture, luci e persone. La partecipazione a Waterloo live #1 di Alessandro Baricco in programma il 30 dicembre al Teatro Galli sarà ad ingresso gratuito (nelle prossime settimane sarà pubblicato il link per la prenotazione on line). Per questo ‘secondo Capodanno’ prevista l’esibizione live a ingresso libero di un big della nuova scena italiana in piazza Malatesta, tra ricerca sonora e suoni dell’elettronica: il nome sarà svelato nelle prossime settimane. Durante tutta la giornata e per tutto il periodo dal 26 dicembre al 3 gennaio, musei civici e spazi culturali resteranno aperti fino a sera con visite guidate, incontri, reading, performance, musica, narrazioni e interventi artistici site-specific.


Il 31 dicembre a dare il benvenuto all’anno nuovo sarà il dancefloor diffuso con i dj che, dal centro storico, tornano quest’anno a coinvolgere la parte a mare della città in 10 spazi dal lungomare al centro storico. Protagonista un grande dj della scena musicale italiana. La musica si allargherà a tutti i principali spazi culturali della città, dal Teatro Galli al Teatro degli Atti, dal Museo della Città e la sua Ala moderna alla Domus del Chirurgo e al Palazzo del Fulgor, con jazz, tango, musica latina, musica d'autore, elettronica e altri linguaggi sonori. In programma anche proiezioni in Cineteca e al Cinemino del Palazzo del Fulgor, allestimenti site-specific in spazi inediti e il tradizionale Incendio al Castello in piazza Malatesta
Nel pomeriggio di sabato 2 gennaio il ‘turbo folk’ con il concerto di Goran Bregović.
Dal 31 ottobre al 10 gennaio Rimini. Rinascimenti. Illustrare il mondo, disegnare il futuro", una nuova esposizione che raccoglierà il vertice dell'illustrazione italiana, tra cui molti maestri contemporanei riminesi. Dalla radice greca dell'Europa democratica, alla Costituzione, fino alla riflessione sul Cambiamento Climatico, la mostraa cura di Giovanni Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo Madama, concentra, al suo vertice, lo sguardo su Rimini e il suo arrière pays, sull'antico passato, il presente e il futuro della città.

 

 

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