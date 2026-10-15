La segnalazione. Avvistamento particolare nei cieli riminesi

Di ritorno dalle lezioni all'Università di San Marino, ha alzato lo sguardo e ha visto uno strano oggetto in cielo. La segnalazione ci arriva da un lettore che ipotizza un "meteorite" e ci invia le fotografie scattate dal figlio che ha immortalato il particolare avvistamento. Ma dovrebbe trattarsi di normali scie di condensa di un aereo: è infatti possibile in certe situazioni vederle senza che si veda l'aereo stesso.