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Le foto inviate in redazione

La segnalazione. Avvistamento particolare nei cieli riminesi

In foto: un ingrandimento dell'oggetto avvistato
un ingrandimento dell'oggetto avvistato
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Redazione
   
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Di ritorno dalle lezioni all'Università di San Marino, ha alzato lo sguardo e ha visto uno strano oggetto in cielo. La segnalazione ci arriva da un lettore che ipotizza un "meteorite" e ci invia le fotografie scattate dal figlio che ha immortalato il particolare avvistamento. Ma dovrebbe trattarsi di normali scie di condensa di un aereo: è infatti possibile in certe situazioni vederle senza che si veda l'aereo stesso.

 

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