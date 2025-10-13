Auto urta mamma e figlia in bicicletta a Riccione. La donna al Bufalini

Questa mattina poco prima delle 8 c'è stato un incidente in via Portofino a Riccione. Una Volto condotta da un 50enne si è scontrata, per cause da accertare, con la bicicletta di una donna che stava accompagnando la propria bambina a scuola: entrambi viaggiavano nella stessa direzione. La donna ha sbattuto violentemente il capo contro l'auto. E' stata fatta arrivare l'eliambulanza che l'ha portata all'ospedale Bufalini di Cesena dove fortunatamente da successivi controlli le sue condizioni non sono risultate gravi. Illesa la bambina che è stata portata all'ospedale di Rimini in via precauzionale per accertamenti. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Riccione, intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico.