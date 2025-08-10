Nel tardo pomeriggio
Auto in fiamme vicino al casello di Riccione. Alta colonna di fumo
In foto: l'alta colonna di fumo, visibile a km di distanza
di Redazione
1 min
Dom 10 Ago 2025 19:58 ~ ultimo agg. 11 Ago 02:17
Un'alta colonna di fumo si è levata nel tardo pomeriggio, visibile a diversi chilometri di distanza. Ad andare a fuoco, in base ai primi accertamenti, sarebbe stata un'auto (a benzina) parcheggiata nell'area di sosta, appena fuori dal casello di Riccione in A14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ancora da appurare le cause del rogo.
Altre notizie
di Redazione
Già 6mila iscritti
Riccione Wellness Academy: boom di adesioni per la prima edizione
di Icaro Sport
FOTO
gara d'appalto entro fine anno
La Giunta approva il progetto esecutivo per l'ampliamento del Tecnopolo
di Redazione
Meteo Rimini