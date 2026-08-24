allerta gialla in collina
Attesa pioggia sul riminese ma il termometro ancora non si abbassa
In foto: @newsrimini
di Redazione
1 min
Tra la serata di oggi, lunedì, e la prima parte della giornata di martedì sarà possibile un passaggio temporalesco sul riminese. La Protezione Civile ha emanato un'allerta gialla per temporali che nel riminese interessa la zona collinare e i rilievi. I fenomeni andranno poi esaurendosi senza lasciare particolari conseguenze dal punto di vista termico. Le massime si attesteranno intorno ai 29 gradi con minime notturne di 22 gradi. La mappa del rischio calore di Arpae segnala debole disagio per martedì e mercoledì sulla costa e pianura della provincia di Rimini.
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