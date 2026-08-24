Arteterapia e Movimento Danzato. Il laboratorio riparte dopo la pausa estiva

Arte, musica e movimento come strumenti di espressione, relazione e benessere. Mercoledì 26 agosto alle 17 al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte, in via Bidente 1P a Rimini, si terrà un incontro di rilancio e presentazione del progetto “Arteterapia e Movimento Danzato”, a cura di Ecomuseo Rimini APS e L’Arbre à Palabres APS.

L’appuntamento sarà l’occasione per conoscere e riscoprire le opportunità offerte dal progetto e presentare il nuovo ciclo di attività dopo la pausa estiva. Il progetto propone attività e laboratori che utilizzano differenti linguaggi artistici – dall’espressione visiva alla musica, dal movimento consapevole alla danzamovimentoterapia. Il percorso è rivolto in particolare a persone inviate dai Servizi sociali territoriali e dai Servizi di Salute Mentale dell’AUSL della Romagna. L’incontro di presentazione del 26 agosto sarà invece aperto a tutti e tutte e si rivolge in modo particolare a familiari, caregiver, utenti in carico ai Servizi e all’AUSL

Non si tratterà quindi soltanto di conoscere il progetto, ma anche di sperimentare direttamente alcuni dei linguaggi e degli approcci proposti nei laboratori, in un contesto accogliente e accessibile. Sarà inoltre previsto uno spazio dedicato alle domande e al confronto con familiari e caregiver.