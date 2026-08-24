Anteprima del 28° Riccione TTV Festival con la proiezione di Viva Tondelli

È partito il cammino verso il 28° Riccione TTV Festival, con una anteprima al Parco degli Olivetani, dove è stato proiettato Viva Tondelli: uno scrittore delle nostre parti, il film documentario dedicato a Pier Vittorio Tondelli, nell’ambito della rassegna Cinema nel Parco.

Diretto da Michael Petrolini e prodotto dalla Regione Emilia-Romagna il documentario ripercorre la figura e l’eredità dello scrittore attraverso una narrazione corale: i ricordi del fratello Giulio Tondelli, le parole del docente di letteratura italiana contemporanea Alberto Bertoni e le testimonianze di Enrico Brizzi, Vinicio Capossela, Licia Lanera, Luciano Ligabue, NicoNote e Massimo Zamboni. Al termine della proiezione, il pubblico ha potuto approfondire il film e la figura di Tondelli grazie all’incontro con Giulio Tondelli, Alberto Bertoni e NicoNote, protagonisti del documentario, insieme a Enza Negroni, presidente dell’Associazione Documentaristi Emilia-Romagna (D.E-R) e produttrice esecutiva del film. L’incontro è stato condotto da Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro.



Dopo l’anteprima di Viva Tondelli, il 28° Riccione TTV Festival, organizzato da Riccione Teatro e diretto da Simone Bruscia, entrerà nel vivo in autunno, con appuntamenti in programma il 16 ottobre e dal 12 al 15 novembre.