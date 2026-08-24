Sostituita staccionata ammalorata su via Ravenna, all'ingresso di Igea Marina

E' stato completato il ripristino della staccionata che corre lungo la ciclabile di via Ravenna, in prossimità di viale Ennio ad Igea Marina. L'opera era ammalorata da tempo ma è stata anche oggetto di temporanea rimozione per consentire il recente intervento su un pioppo pericolante. I lavori vanno a migliorare uno snodo frequentato anche da pedoni e ciclisti, ma anche principale porta d’ingresso per chi intende raggiungere Igea Centro provenendo da monte.