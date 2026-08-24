lavori completati
Sostituita staccionata ammalorata su via Ravenna, all'ingresso di Igea Marina
In foto: la staccionata su via Ravenna
di Redazione
1 min
E' stato completato il ripristino della staccionata che corre lungo la ciclabile di via Ravenna, in prossimità di viale Ennio ad Igea Marina. L'opera era ammalorata da tempo ma è stata anche oggetto di temporanea rimozione per consentire il recente intervento su un pioppo pericolante. I lavori vanno a migliorare uno snodo frequentato anche da pedoni e ciclisti, ma anche principale porta d’ingresso per chi intende raggiungere Igea Centro provenendo da monte.
Altre notizie
Fermati dai carabinieri
Aggressione di Ferragosto sulla spiaggia a Rimini: denunciati i presunti autori
di Redazione
di Redazione
Nella serata di mercoledì
Fiamme in appartamento a Santarcangelo. Tratto in salvo un uomo
di Redazione
FOTO
di Redazione