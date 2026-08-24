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Sostituita staccionata ammalorata su via Ravenna, all'ingresso di Igea Marina

In foto: la staccionata su via Ravenna
la staccionata su via Ravenna
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Redazione
   
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E' stato completato il ripristino della staccionata che corre lungo la ciclabile di via Ravenna, in prossimità di viale Ennio ad Igea Marina. L'opera era ammalorata da tempo ma è stata anche oggetto di temporanea rimozione per consentire il recente intervento su un pioppo pericolante. I lavori vanno a migliorare uno snodo frequentato anche da pedoni e ciclisti, ma anche principale porta d’ingresso per chi intende raggiungere Igea Centro provenendo da monte.

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