GLI INCONTRI DAL 27 OTTOBRE
Ascolto Attivo Cercasi, cinque occasioni per mettersi in ascolto a Rimini
In foto: uno degli incontri
di Redazione
2 min
Ascolto Attivo Cercasi. È questo il filo conduttore dei nuovi Per-Corsi promossi per il primo semestre accademico dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” di Rimini e San Marino-Montefeltro. Cinque proposte formative aperte a tutti, pensate per creare spazi di ricerca, dialogo e confronto su temi che spaziano dalla teologia alla letteratura, dall'arte alla poesia, fino al teatro.
Il programma spazia dalla riflessione sul cristianesimo e la liberazione umana, guidata dal professor Luca Spegne (Dal 27 ottobre dalle 17 alle 18,30, in modalità online per 12 ore in totale), all'esplorazione della figura di Gesù nella letteratura moderna attraverso lo sguardo di grandi scrittori e scrittrici, a cura di don Vittorio Metalli (dall'11 novembre, ogni mercoledì dalle 20 alle 21,30. Online oppure in presenza, a scelta per 14 ore).
Si prosegue con il percorso del professor Auro Panzetta (dal 9 novembre, ogni lunedì dalle 19 alle 20,30, in modalità online per 12 ore in totale) dedicato ai segni, ai simboli e alle architetture delle diverse culture religiose, e con il laboratorio di poesia curato dal professor Paolo Vachino in collaborazione con la Biblioteca Diocesana (dall'11 novembre, ogni mercoledì dalle 18 alle 19.30. In presenza, presso la Biblioteca Biancheri per un totale di 12 ore). A completare l'offerta, Dal 7 ottobre, ogni mercoledì dalle 20, 30 alle 23, in presenza, presso il Seminario Vescovile di Rimini, è l'esperienza di improvvisazione teatrale condotta da Sergio Sansone e Mikaela Mancini insieme ad AttiMatti, che culminerà in uno spettacolo finale.
I percorsi si svolgono in modalità mista, online o in presenza, e non richiedono una formazione precedente. Sono previste agevolazioni economiche per le iscrizioni a più corsi e per gli studenti dell'ISSR, oltre alla possibilità di utilizzare la Carta del Docente grazie all'accreditamento MIM. Maggiori dettagli su costi e modalità sono consultabili sul sito ufficiale dell'istituto.
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