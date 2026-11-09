Anche i ristoranti faticano: chiudono due note pizzerie nel centro di Rimini

I numeri dicono che i ristoranti a Rimini godono di buona salute. Tra 2015 e 2025 quelli con servizio sono passati da 342 a 356, soprattutto grazie al traino del centro storico dove si è registrato un aumento di oltre il 25% (da 114 a 143). Il timore però è che raggiunto il picco stia per iniziare una pericolosa inversione di tendenza. Due marchi molto diffusi in Italia, che avevano deciso in tempi recenti di scommettere proprio sul centro di Rimini, hanno infatti ufficializzato il passo indietro. Negli ultimi giorni si sono abbassate le serrande sia per la pizzeria Berberè, che era stata inaugurata nel dicembre del 2023, sia per Pizzium, sbarcato in epoca ancora più recente. Entrambi, nonostante un buon avvio, hanno sofferto le difficoltà di un centro storico dove la concorrenza è tanta e la clientela si accumula nelle sere del fine settimana ma tradisce le attese a cavallo del pranzo e nei giorni feriali. Berberè si trovava all’angolo tra via Tempio Malatestiano e la desolata via Giordano Bruno dove le attività aperte si contano purtroppo sulle dita di una mano. Ancora più centrale la posizione di Pizzium che si affacciava sulla riqualificata piazza Malatesta con tanto di dehor “vista castello”. Ma evidentemente la suggestiva location non è bastata. Così altre due attività lasciano il centro. Due nuove serrande abbassate che si aggiungono ad una lista che inizia davvero a preoccupare.