Arriva il quarto ristorante stellato nel riminese: prima stella per "Da Lucio"
Tra le 22 novità nella guida Michelin 2026 c'è anche un'eccellenza riminese. Il ristorante "Da Lucio" di viale Ortigara conquista infatti la sua prima stella. A guidare la cucina il talentuoso chef under 35, Jacopo Ticchi, fondatore del ristorante. Ticchi nel 2023 si è aggiudicato il premio “Young Ethical Chef Award” di Care’s ed è entrato nella classifica dei 100 innovatori under 30 di Forbes. Nel 2024 è entrato nella “40 Under 40 - Food Industry” di Fortune e ha ricevuto il premio come Miglior Chef Emergente da parte di Food & Travel Italia entrando anche nella classifica talenti under 35 di Cook Corriere e ricevendo un “coltello” dai Best Chef Awards. Quest'anno aveva già ottenuto il premio come Miglior Menu Degustazione dal Gambero Rosso. Ora la prima stella Michelin.
Diventano così 4 i ristoranti stellati in provincia di Rimini: oltre a "Da Lucio", "Abocar Due Cucine" sempre a Rimini, "Guido" a Miramare e "Il Piastrino" a Pennabilli.
La guida 2026 vede poi salire a 15 i ristoranti con tre stelle in Italia grazie all'ingresso di La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti. Due invece i nuovi due Stelle.