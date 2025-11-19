Arriva il quarto ristorante stellato nel riminese: prima stella per "Da Lucio"

Tra le 22 novità nella guida Michelin 2026 c'è anche un'eccellenza riminese. Il ristorante "Da Lucio" di viale Ortigara conquista infatti la sua prima stella. A guidare la cucina il talentuoso chef under 35, Jacopo Ticchi, fondatore del ristorante. Ticchi nel 2023 si è aggiudicato il premio “Young Ethical Chef Award” di Care’s ed è entrato nella classifica dei 100 innovatori under 30 di Forbes. Nel 2024 è entrato nella “40 Under 40 - Food Industry” di Fortune e ha ricevuto il premio come Miglior Chef Emergente da parte di Food & Travel Italia entrando anche nella classifica talenti under 35 di Cook Corriere e ricevendo un “coltello” dai Best Chef Awards. Quest'anno aveva già ottenuto il premio come Miglior Menu Degustazione dal Gambero Rosso. Ora la prima stella Michelin.

Diventano così 4 i ristoranti stellati in provincia di Rimini: oltre a "Da Lucio", "Abocar Due Cucine" sempre a Rimini, "Guido" a Miramare e "Il Piastrino" a Pennabilli.

"Rimini continua a brillare nella guida Michelin con l'arrivo di una terza Stella. Congratulazioni allo Chef Jacopo Ticchi per il traguardo appena raggiunto insieme al suo ristorante Da Lucio, un riconoscimento che premia talento, creatività e dedizione assoluta - scrive il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad -. Complimenti alle grandi riconferme di Mariano Guardianelli con Abocar due cucine, Gian Paolo Raschi con Ristorante Guido, Riccardo Agostini de Il Piastrino di Pennabilli che continuano a deliziare il nostro territorio con innovazione e passione autentica".

La guida 2026 vede poi salire a 15 i ristoranti con tre stelle in Italia grazie all'ingresso di La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti. Due invece i nuovi due Stelle.