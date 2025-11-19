40 anni al servizio di Rimini. Il consiglio comunale rende omaggio a Renzi

Una vita al servizio della sua città, Rimini. Martedì sera, prima della discussione delle mozioni, il Consiglio comunale di Rimini ha voluto rendere omaggio al consigliere comunale Gioenzo Renzi che quest’anno ha festeggiato quarant’anni di attività tra i banchi del consiglio. Una piccola celebrazione, avvenuta a sorpresa e alla presenza della moglie e dei figli, perché “vogliamo ringraziarla tutti per la passione, per la lealtà politica – ha spiegato la Presidente del Consiglio Giulia Corazzi – per il suo servizio alla cittadinanza che prosegue da 40 anni e che ci deve ispirare nel nostro impegno quotidiano”. Il sindaco Sadegholvaad ha invece letto la pergamena consegnata a Renzi “per i suoi primi 40 anni da consigliere”: “Grazie Gioenzo, per aver vissuto per tanti anni l’impegno di consigliere comunale con energia, dedizione, passione, a servizio della città di Rimini. La Giunta e il Consiglio Comunale te ne sono riconoscenti”.

Commosso il ringraziamento del Consigliere, “per la prima volta in quarant’anni mi trovo impreparato – ha scherzato - Ringrazio la Presidente, il sindaco, tutti i Consiglieri. Mi fa piacere che dopo una lunga vita passata tra i banchi del Consiglio ci sia un riconoscimento che va oltre gli schieramenti. Continuerò a pensare alla città e a dare il mio contributo, in maniera disinteressata. Noi eletti non dobbiamo dimenticarci che abbiamo un impegno che ci è stato affidato dai cittadini di lavorare per il bene della città. Ringrazio anche la mia famiglia, che mi è sempre al fianco”.