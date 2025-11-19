Documenti contraffatti. Nei guai due cittadini stranieri

La polizia di frontiera di Rimini, in due distinte operazioni, ha arrestato due cittadini moldavi con documenti rumeni falsi.

Il primo è stato scovato durante una serie di controlli alla fermata “Marebello” del Metromare: l'uomo ha presentato agli agenti un documento d’identità rumena valido per l’espatrio che però destava sospetti. Gli accertamenti hanno confermato la contraffazione. L'arrestato, di nazionalità moldava, lavorava come operaio in una ditta operante nell’ambito delle installazioni fieristiche.

Fermato anche un altro moldavo, in possesso di una carta di identità rumena contraffatta e di due patenti di guida – una rumena e una moldava – anch’esse fasulle. L'uomo, grazie alla sua falsa identità, risultata assunto in una ditta impegnata nei lavori autostradali.

Entrambi gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della locale Questura, per l’emissione dei provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale. Dall’inizio dell’anno la Polizia di Frontiera di Rimini ha arrestato 30 persone per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e ha effettuato più di un centinaio di respingimenti alla frontiera.