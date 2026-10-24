Arrestato a Rimini con un kg di droga, era latitante dal 2015. Fermato in Spagna

Arrestato con un kg di eroina nel 2012 nell'ambito di una operazione della Squadra Mobile di Riimini era riuscito dopo alcuni anni a far perdere le proprie tracce ma è stato finalmente localizzato e fermato. L'uomo, cittadino albanese di 34 anni, è stato arrestato dalla polizia spagnola il 22 ottobre durante un controllo di frontiera all’aeroporto di Madrid-Barajas, in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso per consentirne la cattura e la successiva consegna alle Autorità italiane. Il 34enne era rimasto coinvolto, 14 anni fa, nell’indagine antidroga "Moon Light" condotta dalla Squadra Mobile di Rimini ed era stato arrestato il 10 ottobre 2012 insieme ad altri dieci soggetti, italiani e stranieri, dediti alla detenzione e allo spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. In quella circostanza l'uomo era stato trovato con circa un chilogrammo di eroina. Nei suoi confronti era stato emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini, il 19 febbraio 2019, il provvedimento di cattura, che aveva determinato la pena residua da espiare in 6 anni, 10 mesi e 8 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 64.000 euro. L’uomo, irreperibile sul territorio nazionale dal 2015, aveva però fatto perdere le proprie tracce, rendendo necessaria l’attivazione delle procedure per la ricerca e la cattura in ambito internazionale, che sono proseguite negli anni grazie al costante lavoro degli investigatori riminesi e del Servizio Centrale Operativo, nell’ambito del progetto “Wanted 3”, dedicato alla ricerca di soggetti ricercati e latitanti. Il 34enne aveva cambiato le proprie generalità, acquisendo anche un nuovo passaporto albanese.