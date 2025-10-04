Area Fox ancora in stallo. Slitta l'incontro con Coop, variante al progetto

Il progetto è datato 2021, l’inizio lavori 2022 e la conclusione doveva essere la primavera 2023. E invece è ancora nebuloso il futuro dell’ex area Fox alle porte del centro storico di Rimini. Dove già da un paio d’anni avrebbero dovuto esserci un supermercato Coop Alleanza di medio/piccole dimensioni e un parcheggio da 330 posti auto in parte a raso e in parte interrati, al momento ci sono solo degrado e incuria. Unica eccezione l’area di sosta gratuita (sterrata) aperta da Coop su sollecitazione del comune nel novembre 2023: un centinaio di posti, circa lo stesso numero presente prima della cantierizzazione. L’auspicio è che lo stallo si possa sbloccare a breve ma di rinvio in rinvio, la situazione sembra sempre più incerta: avvicendamento delle ditte esecutrici, aumento dei prezzi, necessità di rimettere mano e aggiornare i progetti sono le motivazioni addotte in varie circostanze per spiegare i ritardi da parte di Coop. Lo scorso luglio un filo di speranza era arrivata dalle dichiarazioni dell’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli che aveva parlato di fitti colloqui con la società e di un incontro a settembre per capire volontà e tempistiche. L’incontro però è nuovamente slittato e dovrebbe essere fissato questa volta entro il mese di ottobre. Al momento, ci ha fatto sapere l’amministrazione, è in corso però l’istruttoria per la variante al progetto presentata dal proponente, che si concluderà presumibilmente entro un paio di mesi. Insomma per veder ripartire i lavori bisognerà attendere almeno il 2026 con la speranza che nel frattempo si renda decorosa l’area di cantiere finora abbandonata a se stessa.

