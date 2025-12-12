  
sostegno a famiglie riminesi

Approvato l’abbattimento delle tariffe mensa per scuole dell’infanzia e primarie

di Redazione   
Ven 12 Dic 2025 12:40 ~ ultimo agg. 12:42
Un intervento straordinario pensato per dare sostegno alle famiglie riminesi nell’anno scolastico 2025/2026. Con un investimento complessivo di più di 65 mila euro, il Comune ridurrà le tariffe dei buoni pasto destinati alle scuole dell’infanzia comunali e statali e alle scuole primarie statali, garantendo un sostegno concreto e immediato. Saranno potenzialmente circa 3.900 i bambini e gli alunni riminesi che potranno beneficiare della misura approvata dalla Giunta comunale per l’anno scolastico 2025/2026. L’intervento è rivolto alle famiglie con ISEE inferiore a 35.000 euro e punta a ridurre il costo dei buoni pasto scolastici, garantendo un sollievo immediato senza rinunciare alla qualità.
 
Lo sconto sarà modulato in base all’utilizzo della mensa: da 4,20 euro per chi consuma un solo pasto a settimana fino a 21,50 euro per chi usufruisce del servizio tutti i giorni. La riduzione verrà applicata direttamente alle fatture di novembre e dicembre 2025, così da incidere subito sulla spesa sostenuta dalle famiglie. La qualità del servizio resta invariata: i pasti continueranno a essere preparati con alimenti biologici al 100%, in linea con gli standard che caratterizzano le mense scolastiche riminesi. L’intervento si inserisce nelle politiche comunali di sostegno al diritto allo studio e di attenzione al contesto socio-economico delle famiglie.
 
" Con questa misura – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega ai servizi educativi del Comune di Rimini - vogliamo dare un segnale concreto alle famiglie riminesi. La mensa non è solo un momento dedicato all’alimentazione, ma un importante contesto socializzante ed educativo, un valore che non intendiamo sacrificare, e per il quale vogliamo che nessuno possa rimanere indietro . Con l’abbattimento delle tariffe rafforziamo e diamo concretezza al diritto allo studio, offrendo un sostegno ai genitori e una possibilità a tutte le bambine e tutti i bambini" .
