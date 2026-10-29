Appartamenti al posto di ex hotel riccionese. "In cambio" nuova illuminazione

Una palazzina con appartamenti al posto dell’ex Hotel Belsoggiorno di Riccione. L'albergo, dismesso da tempo, che si trova all'incrocio tra viale Trento Trieste e viale Rizzo sarà demolito e al suo posto sorgerà un edificio destinato a residenziale. L’operazione fa seguito alla delibera del Consiglio Comunale con cui è stato rimosso il vincolo di destinazione alberghiera sull’immobile

La convenzione urbanistica prevede che il soggetto attuatore verserà nelle casse dell'ente un contributo di 100mila euro destinato ai lavori di manutenzione straordinaria e all'efficientamento energetico della pubblica illuminazione di viale Martinelli, oltre ad alcuni interventi mirati al miglioramento e alla messa in sicurezza della viabilità. In particolare l’impianto attuale sospeso centralmente alla strada sarà sostituito da un sistema di illuminazione su pali. Non ci sarà impatto sulla sosta di un quartiere a forte densità turistica, perchè tutti i parcheggi dei nuovi residenti verranno realizzati all'interno del lotto di proprietà. Per la quota di parcheggi pubblici dovuta (pari a circa 110,7 metri quadrati), l’amministrazione ha approvato la monetizzazione per circa 50mila euro, che saranno usati dal comune per l’acquisizione e la realizzazione di una nuova area di sosta pubblica in zona turistica. A questo quadro finanziario si aggiungono 300mila euro a titolo di contributo di costruzione che la società privata verserà nelle casse municipali.

“Con questo atto restituiamo valore alla nostra comunità trasformando un intervento privato di riqualificazione in un beneficio collettivo – sottolinea l’assessore all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli –. Le risorse recuperate ci permetteranno di ammodernare l’illuminazione pubblica e migliorare la viabilità senza gravare sul bilancio comunale, mantenendo al tempo stesso un presidio fondamentale sulla dotazione dei parcheggi nella zona turistica”.