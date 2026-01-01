Apertura di anno in musica a Miramare con l'organista Vitaliano Gallo

Il musicista Vitaliano Gallo, da 5 anni come organista alla Chiesa del SS Cuore di Miramare, il 4 Gennaio suonerà alla Messa delle 08,30. Verranno eseguite le più belle arie sacre per soli coro e organo di J.S. Bach e M. Frisina. Seguirà il 6 Gennaio alle 15,30 nel teatro di Arma di Taggia, in veste di direttore della Banda P. Anfossi, con un concerto dedicato al compositore americano Billy Straihorn nel 110° dalla nascita. Seguiranno musiche di G.Verdi, S.Pucci, J.Strauss, J.P.Sousa, F.Chiappa, F.Brezzo.



Vitaliano Gallo già 1* fagotto in pensione dall'Orchestra Sinfonica di San Remo, alterna la sua attività di musicista, direttore e insegnante tra la Costa Azzurra e l'Emilia Romagna. Ama definirsi "il primo degli ultimi"

