  
Indietro
menu
menu

malore improvviso

Lutto nel mondo del volontariato. E' morto Mauro Galli della CRI di Riccione

In foto: Mauro GAlli, Volontario CRI Riccione
Mauro GAlli, Volontario CRI Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 1 Gen 2026 16:30 ~ ultimo agg. 16:36
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Nella mattinata del 1 gennaio è venuto a mancare, improvvisamente Mauro Galli, per tutti il “Comandante” degli OPSA di Riccione. Volontario della Croce Rossa Italiana dal 1996, Mauro è stato il fondatore del gruppo OPSA di Riccione, il gruppo specializzato per intervenire in soccorso in ambiente acquatico, e una colonna portante del volontariato locale. Mauro è deceduto nella sua casa a causa di un malore, mentre si stava preparando per recarsi in servizio in Croce Rossa per il consueto bagno di Capodanno in mare. Avrebbe compiuto a breve 70 anni.
 
"Un uomo generoso, sempre presente - lo ricorda il comitato locale di CRI -, sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno, con discrezione, competenza e cuore. Amava profondamente il mare, una passione che ha trasformato in servizio: si è preso cura con dedizione dei mezzi nautici e, grazie al suo impegno instancabile, il gruppo OPSA di Riccione è cresciuto, diventando ciò che oggi rappresenta. A lui si deve non solo la sua evoluzione operativa, ma soprattutto lo spirito di squadra, il senso di appartenenza e i valori che lo contraddistinguono. Alla soglia dei 70 anni, Mauro ci ha lasciati improvvisamente a causa di un malore, nella sua casa, mentre si stava preparando per recarsi in servizio in Croce Rossa per il consueto bagno di Capodanno: un gesto semplice, simbolo della sua dedizione, che racconta meglio di ogni parola chi fosse. Resta il vuoto di una presenza importante, ma anche un’eredità preziosa fatta di esempio, passione e altruismo. Il suo impegno continuerà a vivere in chi ha avuto l’onore di conoscerlo, di lavorare al suo fianco e di chiamarlo amico. Ciao Mauro, il tuo mare e la tua Croce Rossa non ti dimenticheranno".
Altre notizie
Capodanno in piazza a Cattolica
buon riempimento alberghi

A Cattolica countdown in piazza Roosvelt. E in mattinata bagno benaugurale
di Redazione
Capodanno a Santarcangelo
capodanno in 1 km quadrato

A Santarcangelo musica e brindisi sotto l'arco di Piazzale Ganganelli
di Redazione
FOTO
la locandina del concerto
annuncio di capodanno

In piazzale Roma a Riccione la vigilia di Ferragosto in musica con gli Eiffel65
di Redazione
Incendio al Castello
soggiorni più lunghi

Il "Ferragosto invernale". Rimini piena di gente per gli eventi di Capodanno
di Redazione
FOTO
i bagnanti del tuffo di Capodanno
tradizione rispettata

Il sole invita. A Riccione centinaia in costume per il tuffo di Capodanno
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO