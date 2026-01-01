Lutto nel mondo del volontariato. E' morto Mauro Galli della CRI di Riccione

Nella mattinata del 1 gennaio è venuto a mancare, improvvisamente Mauro Galli, per tutti il “Comandante” degli OPSA di Riccione. Volontario della Croce Rossa Italiana dal 1996, Mauro è stato il fondatore del gruppo OPSA di Riccione, il gruppo specializzato per intervenire in soccorso in ambiente acquatico, e una colonna portante del volontariato locale. Mauro è deceduto nella sua casa a causa di un malore, mentre si stava preparando per recarsi in servizio in Croce Rossa per il consueto bagno di Capodanno in mare. Avrebbe compiuto a breve 70 anni.

"Un uomo generoso, sempre presente - lo ricorda il comitato locale di CRI -, sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno, con discrezione, competenza e cuore. Amava profondamente il mare, una passione che ha trasformato in servizio: si è preso cura con dedizione dei mezzi nautici e, grazie al suo impegno instancabile, il gruppo OPSA di Riccione è cresciuto, diventando ciò che oggi rappresenta. A lui si deve non solo la sua evoluzione operativa, ma soprattutto lo spirito di squadra, il senso di appartenenza e i valori che lo contraddistinguono. Alla soglia dei 70 anni, Mauro ci ha lasciati improvvisamente a causa di un malore, nella sua casa, mentre si stava preparando per recarsi in servizio in Croce Rossa per il consueto bagno di Capodanno: un gesto semplice, simbolo della sua dedizione, che racconta meglio di ogni parola chi fosse. Resta il vuoto di una presenza importante, ma anche un’eredità preziosa fatta di esempio, passione e altruismo. Il suo impegno continuerà a vivere in chi ha avuto l’onore di conoscerlo, di lavorare al suo fianco e di chiamarlo amico. Ciao Mauro, il tuo mare e la tua Croce Rossa non ti dimenticheranno".