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domiciliari in centro anziani

Anziano esponente della Nuova Mala del Brenta arrestato al Fellini

In foto: La polizia di Frontiera
La polizia di Frontiera
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Redazione
   
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Ha ottant'anni l'esponente della "Nuova Mala del Brenta" arrestato dalla Polizia di Frontiera di Rimini nella giornata di lunedì. L'uomo, pluripregiudicato di origine sarda era evaso dai domiciliari che stava scontando in una struttura residenziale per anziani in provincia di Rovigo. Non è nuovo a questi tentativi, era, infatti, già evaso nel giugno 2023.  Nel suo curriculum criminale come uomo di spicco del sodalizio ci sono diversi reati contro il patrimonio e il traffico di stupefacenti, in particolare di eroina, lungo l'asse Italia-Bulgaria.  Ed è proprio verso la Bulgaria che, la mattina del 4 agosto, l’uomo si è diretto su un autobus rendendosi irreperibile dal Centro Servizi Anziani che lo ospita. Il ritorno, invece, lo ha fatto in aereo, con un volo Sofia-Rimini. Grazie all'attività condotta in stretta collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, l'uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Frontiera che sono saliti a bordo del velivolo, bloccando lo sbarco prima che l'ottantenne potesse confondersi tra i passeggeri e dissimulare la propria identità. Su disposizione dell’Autorità
Giudiziaria, la Polizia di Frontiera ha ripristinando i domiciliari, in attesa di ulteriori provvedimenti.

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