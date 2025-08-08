  
Da domenica massime sopra i 30

Anticiclone africano: torna a farsi sentire il caldo, ma soprattutto in Emilia

In foto: la previsione del rischio calore per domenica
la previsione del rischio calore per domenica
di Redazione   
Ven 8 Ago 2025 15:38 ~ ultimo agg. 9 Ago 02:30
Tempo di lettura 1 min
Dopo un inizio del mese senza picchi, sull'Emilia Romagna nel fine settimana torna a farsi sentire il caldo e anche il disagio bioclimatico: in provincia di Rimini, almeno in questi giorni, in modo leggero. 

Secondo la mappa del rischio calore di Arpae, una situazione di debole disagio è prevista per domenica sulla pianura riminese, con un ritorno delle massime sopra i trenta gradi. Domenica invece buona parte della pianura emiliana sarà in fascia di disagio rosso. 

Le previsioni di Arpae.

