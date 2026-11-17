Fine settimana di controlli anche a Rimini per la Polizia di Stato. Non sono stati rilevati incidenti, ma sono stati soccorsi 12 conducenti in difficoltà per avarie alle loro auto, moto o camion, mentre altri 100 sono stati controllati in banca dati e con accertamenti etilometrici.

All’alba di domenica, in particolare, un automobilista ventottenne è stato sorpreso nel riminese alla guida dopo aver bevuto troppo: aveva un tasso alcolemico più che doppio rispetto al limite consentito e, quindi, per lui sono scattate denuncia a piede libero e ritiro della patente, subito inviata in Prefettura per la sospensione che potrà arrivare ad un anno.

Complessivamente sono state contestate 115 infrazioni al Codice della Strada di 5 per mancato utilizzo di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta e 4 per mancanza dell’assicurazione obbligatoria del veicolo) e decurtati 477 punti dalle patenti di guida, 7 delle quali sono state ritirate.