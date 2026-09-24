Angelini su Grand Hotel ed ex Savioli: ferite che finalmente saranno sanate

"Il Grand Hotel e l'ex hotel Savioli Spiaggia, due simboli di Riccione, stanno finalmente ritrovando il futuro che la nostra città attendeva da oltre vent'anni". Così la sindaca di Riccione Daniela Angelini commenta l'aggiudicazione all'asta per quasi 30 milioni dell'iconico albergo riccionese che segue la delibera del consiglio comunale che riguarda porto ed ex Savioli.

"Dopo un lungo periodo di buio, il Grand Hotel è stato aggiudicato all'asta per oltre 29 milioni di euro. Allo stesso tempo, insieme ai proprietari, abbiamo creato le condizioni per far rinascere finalmente l'ex hotel Savioli Spiaggia. Per troppi anni sono stati i due buchi neri della nostra città: due ferite insopportabili proprio lì, nel cuore turistico e identitario di Riccione, che ora potranno finalmente essere sanate.

Siamo di fronte all'avvio di investimenti privati da molte decine di milioni di euro che, sostenuti dall'azione della nostra amministrazione, vanno ad affiancarsi e a moltiplicare la spinta degli investimenti pubblici. Quando pubblico e privato remano nella stessa direzione con una visione chiara, a vincere è tutta la città. Con l'ex hotel Savioli Spiaggia rinascono la darsena di ponente e l'intero comparto portuale, grazie a un intervento che porterà anche la demolizione dell'ex Sabrina, un nuovo parcheggio pubblico alberato, la pedonalizzazione del lungomare, verde e piste ciclabili".